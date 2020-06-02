Haberler İzmir İZSU, sayaç okumalarına tekrar başladı

İZSU, sayaç okumalarına tekrar başladı

İZSU Genel Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz aylarda durdurduğu sayaç okuma işlemlerine yeniden başladı. Geçmiş ayların tüketim değerlerine göre nisan ve mayıs ayları için oluşturulan ödenmemiş faturalar geçersiz sayılacak. Yeni faturalar gerçek tüketim üzerinden belirlenecek.

02.06.2020, 17:16