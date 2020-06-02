Motosiklet tutkunu gençlerin feci sonu

İzmir'in Foça ilçesine tatil için motosikletle giden 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Hakan Tuzcu ile özel bir şirkette çalışan tekstil mühendisi arkadaşı Andaç Akten (30), kaza yaparak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Akten ile arkasında oturan Tuzcu'nun kask takmadıkları öğrenilirken, iki motosiklet tutkunu gencin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

METİN BURMALI