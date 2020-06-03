Ailenin son halkası Talat öğretmen iyileşti

İzmir'de ailesiyle Kovit-19 hastalığına yakalanan öğretmen Talat Güler, ailesinin tüm üyelerinin ardından kendisi de hastalığı yenerek taburcu oldu. Hastalığı ağır geçiren ve plazma tedavisiyle yoğun bakımdaki yaşam savaşını kazanan öğretmen Talat Güler, taburcu olmasının ardından evde geçireceği süre içinde belirli dönemlerde kontrollerini yaptırmayı sürdürecek.

BİR TEK O KALMIŞTI

Kurtulmasını sağlayan plazma bağışçısını tanımayı ve kendisine teşekkür etmeyi çok istediğini dile getiren Güler, tamamen iyileşmesinin ardından doktorlarının da izin vermesi durumunda plazma bağışçısı olmak için kan verebileceğini söyledi. Talat-Aylin Güler çifti, anne babaları Muhsin-Şadiye Akgün ile 19 aylık bebekleri Ozan Güler, Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü hastalığına yakalanmıştı. Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aileden, küçük Ozan ile annesi Aylin Güler, dede Muhsin ve anneanne Şadiye Akgün yoğun bakımdaki tedavilerinde virüsü yenerek taburcu olmuştu.

KAN VEREBİLİRİM

Ancak önce yoğun bakımda, ardından servise çıkarılarak tedavisi devam eden Talat Güler ise iki kez üst üste immün plazma nakliyle hayata tutunabildi. İkinci immün plazma sonrası sıkı takip altında olan ve hastaneden çıkmak için gün sayan Talat Güler, son yapılan testinin negatif çıkmasıyla sevenlerine kavuştu. Yaşamanın ve nefes alabilmenin değerini yoğun bakımda en iyi anlayanlardan biri olduğunu anlatan Talat Güler şunları söyledi:

TEŞEKKÜR EDERİM

"Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarına, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ekibine sonsuz teşekkür ederim. İyileşmemiz için canla başla çalıştılar. Eve dönmek çok güzel, doktorlarımız izin verirse ve şartlar uygunsa ben de immün plazma bağışçısı olmak istiyorum" dedi.

Fatih ŞENDİL