  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir CHP provokatörlere işlem yapmadı

provokatörlere işlem yapmadı

CHP provokatörlere işlem yapmadı
Giriş Tarihi: 3.6.2020

CHP Genel Merkezi, İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılması eylemini övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan CHP İzmir Eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden 5 isim hakkında işlem yapmadı. Bu duruma AK Parti'den tepki geldi. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Bu rezilliğe, bu terbiyesizliğe kayıtsız kalanlar da bu ahlaksızlığa ortaktır" diye konuştu.

ARDA DESTEK TURUNDA
Öte yandan, Başkan Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan isimlerden biri olan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise ilçede esnaf turuna çıktı. Arda, ekonomik yönden sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek olmayı sürdüreceklerin ifade etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CHP provokatörlere işlem yapmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA