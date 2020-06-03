CHP provokatörlere işlem yapmadı

CHP Genel Merkezi, İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılması eylemini övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan CHP İzmir Eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden 5 isim hakkında işlem yapmadı. Bu duruma AK Parti'den tepki geldi. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Bu rezilliğe, bu terbiyesizliğe kayıtsız kalanlar da bu ahlaksızlığa ortaktır" diye konuştu.

ARDA DESTEK TURUNDA

Öte yandan, Başkan Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan isimlerden biri olan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise ilçede esnaf turuna çıktı. Arda, ekonomik yönden sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek olmayı sürdüreceklerin ifade etti.