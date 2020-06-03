Erdoğan’ın talimatıyla çocuklar bayramı yaşadı

Korona virüs salgınının etkilerinden korunmak için milyonlarca insan Ramazan Bayramı'nı evinde geçirdi. Bu süreçte yalnız kalan ve yardıma muhtaç yetim çocukların yardımına ise AK Parti İzmir İl Başkanlığı koştu. Başkan Erdoğan'ın "Muteber siyasetçi, ilindeki, ilçesindeki insanların dertleriyle dertlenip, sıkıntısıyla üzülen, hizmet etmek, eser vermek için çırpınan kişidir" düsturundan hareketle bayram boyunca yürütülen faaliyetlerde AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir İl teşkilatı üyelerinden Merve Berber Üstün, Ayşe Cankurtaran ve Elif Özüm, İzmir'in en uzak semtlerini, köy ve mahallerini gezerek yetim ve öksüz çocuklara ulaştı.

YÜREKTEN YAPIYORUZ

Çocuklarla ilgili sosyal sorumluluk çalışmalarına her zaman öncelik tanıdıklarını belirten teşkilat üyelerinden Merve Berber Üstün, "Çocukların mutluluğuna önem veriyoruz ve bunu yürekten yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatlarıyla ile çıktığımız bu yolda çocukları en azından bayramda mutlu etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

