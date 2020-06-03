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su kesintisi 3 Haziran Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. 'nun paylaştığı su kesintisi raporuna göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde 7 saati bulan su kesintileri yaşanacak. Salgın nedeniyle evlerimizde daha fazla vakit geçirdiğimiz ve hijyene daha da önem verdiğimiz günlerde yaşanan su kesintileri de tepki çekiyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesik? İşte 3 su kesintisi detayları...

İzmir su kesintisi 3 Haziran Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

03.06.2020, 10:04

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İZSU'nun raporuna göre bugün İzmir'in birçok noktasında su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İçinde bulunduğumuz koronavirüs salgın dönemi nedeniyle yaşanan elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 3 Haziran Çarşamba İzmir su kesintisi detayları....

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ÖDEMİŞ KURUCUOVA
03.06.2020 saat 08:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ İLKKURŞUN, YENİKÖY, SEKİKÖY, ŞİRİNKÖY
03.06.2020 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY
03.06.2020 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK 14 MAYIS
03.06.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL PAŞA
03.06.2020 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI BÜLBÜLDERE, GÖLLÜCE, ATALAN
03.06.2020 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

URLA TORASAN
03.06.2020 saat 08:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir elektrik kesintisi 3 Haziran Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

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