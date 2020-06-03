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İzmir su kesintisi 3 Haziran Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU'nun paylaştığı su kesintisi raporuna göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde 7 saati bulan su kesintileri yaşanacak. Salgın nedeniyle evlerimizde daha fazla vakit geçirdiğimiz ve hijyene daha da önem verdiğimiz günlerde yaşanan su kesintileri de tepki çekiyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesik? İşte 3 Haziran Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

03.06.2020, 10:04