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'de yağışta yine bildik manzaralar

Son dakika... 'de, öğle saatlerinden itibaren etkili olan dolu ve , çeşitli bölgelerde su birikintilerine neden oldu. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

İzmir'de sağanak yağışta yine bildik manzaralar

03.06.2020, 16:59

Kentte pazartesi gününden beri aralıklarla yağan sağanak, bugün öğle saatlerinde yeniden etkili oldu.



Zaman zaman yerini doluya bırakan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Anadolu Caddesi'nin bazı bölümlerinde oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.



Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yağışlar akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk edecek.



Pazar gününden sonra ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

İş yerlerine su dolan Kemeraltı esnafından belediyeye altyapı tepkisi İzmir yine bildiğiniz gibi

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