Kentte pazartesi gününden beri aralıklarla yağan sağanak, bugün öğle saatlerinde yeniden etkili oldu.
Zaman zaman yerini doluya bırakan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Anadolu Caddesi'nin bazı bölümlerinde oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.
Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yağışlar akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk edecek.
Pazar gününden sonra ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.
İş yerlerine su dolan Kemeraltı esnafından belediyeye altyapı tepkisi İzmir yine bildiğiniz gibi
İzmir'de sağanak yağışta yine bildik manzaralar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.