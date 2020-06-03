  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Şehit Fethi Sekin feribotu seferlere başladı

Şehit Fethi Sekin feribotu seferlere başladı

Terör örgütü 'nın 3 yıl önce Adliyesi'ne düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in İzmir'de isminin verildiği feribot sefere başladı.

Şehit Fethi Sekin feribotu seferlere başladı
Giriş Tarihi: 3.6.2020

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sekin'in adını verme kararı aldığı feribot, Üçkuyular İskelesi'nde düzenlenen törenle denize indirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir ve Türkiye'nin kahramanı Fethi Sekin'in ismini yaşatmaya devam edeceğiz. Ne yaparsak yapalım bizler için canını feda eden şehitlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Feribotun İzmir'e hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Ardından Soyer, şehidin eşi Rabia ve kızı Dila Sekin ile kurdele keserek feribotla tur attı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şehit Fethi Sekin feribotu seferlere başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA