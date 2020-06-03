Şehit Fethi Sekin feribotu seferlere başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sekin'in adını verme kararı aldığı feribot, Üçkuyular İskelesi'nde düzenlenen törenle denize indirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir ve Türkiye'nin kahramanı Fethi Sekin'in ismini yaşatmaya devam edeceğiz. Ne yaparsak yapalım bizler için canını feda eden şehitlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Feribotun İzmir'e hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Ardından Soyer, şehidin eşi Rabia ve kızı Dila Sekin ile kurdele keserek feribotla tur attı.