‘Sitemiz ödeme merkezi aboneleri işgali altında’

İzmir Bayraklı'da apartman sakinleri, üç bloktan oluşan siteleri içinde yer alan abone ve ödeme merkezi yüzünden mağduriyet yaşıyor. Merkeze müşteri olarak gelen kişilerin sitelerindeki ortak kullanım alanlarını düzensiz ve sorumsuzca işgal ettiğini belirten sitede yaşayanlar yetkililerden çözüm istedi. Mansuroğlu mahallesi Alija İzzetbegoviç Caddesi, Numara 15'teki Kaya Sitesi sakinleri, oturdukları semtte bulunan İzmirgaz'a ait abone ve ödeme merkezinden şikayetçi oldu. Sitelerinin A, B ve C bloklarından oluştuğunu, B blokta yer alan bu merkeze hafta içi her gün yüzlerce müşteri geldiğini belirten site sakinleri, apartmanlarının ortak kullanım alanlarının işgal edildiğini ve gelenlerin sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayarak sağlıklarını tehlikeye attıklarını ileri sürdü. İmza toplayarak birçok yere başvurduklarını ve gerekli önlemin alınmadığını ifade eden site sakinleri, "Abone ve ödeme merkezine gelen aboneler 84 konutun bina giriş ve çıkışlarının ortak kullanım alanlarını tedbirsizce işgal ediyor. Yetkililerin bir an önce gerekeni yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.





Metin BURMALI