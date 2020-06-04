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Haberler İzmir 60 bin lira=31 lira!

60 bin lira=31 lira!

M.K. ’da bindiği takside unuttuğu 60 bin lirayı kendisine teslim eden taksi şoförü ’a bahşiş olarak 31 lira verdi.

60 bin lira=31 lira!
Giriş Tarihi: 4.6.2020

İzmir'in Bayraklı ilçesinde taksici Tarık Mum (48), şoförlük yaptığı taksisine binen M.K'nin, aracında unuttuğu 60 bin TL'yi sahibine teslim etti. M.K'nin daha sonra, 19 TL tutan taksi ücreti için kendisine 50 TL verdiğini ve 31 TL'sini bahşiş bıraktığını söyleyen Mum, "Parayı almak aklımın ucundan bile geçmedi. Değil 60 bin TL 60 milyon da olsa parayı yine gider sahibine teslim ederdim" dedi.

"TÜM ARKADAŞLARA ÖRNEK OLSUN"
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yaşanan olay sebebiyle taksiciler olarak Tarık Mum ile gurur duyduklarını söyledi. Anık, "Tarık kardeşimizin yaptığı, taksicilerin işlerini düzgün ve dürüst yaptığının göstergesi. Ben de kendisini tebrik ediyorum ve oda olarak ufak bir ödül verme kararı aldık. Onun bu davranışı tüm arkadaşlarımıza örnek olsun" dedi.

Takside unutulan 60 bin lirayı sahibine teslim etti 31 lira bahşiş aldı

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