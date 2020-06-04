İzmir'de Çeşme Alaçatı'daki restoran ve kafelerde ilk olarak müşterilerin ateşi ölçülüyor. Ardından da ilaçlı paspaslarda ayakkabılarını sterilize eden misafirler, kolonya ikramının ardından, sosyal mesafe kurallarına uygun yerleştirilen masalarına alınıyorlar. Müşteriler ile maskeli personelin sosyal mesafeyi koruyarak iletişimde olmaları sağlanıyor. Müşterilerin 2 ayrı kapıdan içeri alındığı mekanların her alanında el dezenfektanları da bulunuyor.
Çeşme’de müşterinin ateşini ölçüyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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