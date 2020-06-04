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Çiğli’deki hastanelerden belediyeye tam destek

Çiğli’deki hastanelerden belediyeye tam destek
Giriş Tarihi: 4.6.2020

Koronavirüsü salgınına karşı alınan tedbirlerde 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçilmesiyle Çiğli Belediyesi de yeni dönemi masaya yatırmak üzere toplantı düzenledi. İlçe sınırlarında hizmet veren tüm özel ve kamu hastane yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve belediye çalışanlarına korona ile mücadeledeki başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür edildi. Hastane temsilcileri, belediyenin sağlık emekçilerine verdiği destekle daha güçlü hissettiklerini belirtti.

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