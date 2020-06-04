İzmir elektrik kesintisi 4 Haziran Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından paylaşılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri meydana gelecek. Peki kesinti hangi ilçe ve mahallelerde etkili olacak? İşte 4 Haziran Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...