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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 4 Haziran Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

elektrik kesintisi 4 Haziran Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. 'in paylaştığı duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını merak ediyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 4 Haziran Perşembe detayları...

İzmir elektrik kesintisi 4 Haziran Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

04.06.2020, 09:52 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020,09:54

'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. tarafından paylaşılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri meydana gelecek. Peki kesinti hangi ilçe ve mahallelerde etkili olacak? İşte 4 Haziran Perşembe detayları...

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