  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de güzel görüntüler! Kamyondan dökülen meyveleri toplamak için seferber oldular

'de güzel görüntüler! Kamyondan dökülen meyveleri toplamak için seferber oldular

'de bir kamyondan dökülen meyveleri toplamak için vatandaşlar seferber oldu. Durum karşısında sessiz kalmayan duyarlı vatandaşlar, araçlarından inerek meyveleri yola dökülen şahsa yardım etti. O anların görüntüleri, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

İzmir'de güzel görüntüler! Kamyondan dökülen meyveleri toplamak için seferber oldular

04.06.2020, 10:40 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020,10:41

İzmir Üçkuyular'da bir kamyondan yola meyveler döküldü, İzmirli vatandaşlar araçlarından inerek dökülen meyveleri kamyona geri yükledi.



Yüzleri gülümseten olay, İzmir'in Üçkuyular semtinde meydana geldi. Bir kamyondan yola meyveler dökülünce, duyarlı vatandaşlar bu duruma sessiz kalmadı ve araçlarından inerek meyveleri yola dökülen şahsa yardım etti. El birliği ile onlarca meyve kamyona geri yüklenirken, çevredeki vatandaşlar da bu dayanışmaya ortak oldu. O anların görüntüleri, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

IHA

Bodrum’da kumar operasyonu! Binlerce lira ceza kesildi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de güzel görüntüler! Kamyondan dökülen meyveleri toplamak için seferber oldular haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA