Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ceza infaz kurumlarında, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Kovid-19 salgını başladığı andan itibaren, tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
Tedbirlerin hala sıkı bir şekilde uygulandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Önceki basın açıklamalarımız ile ceza infaz kurumlarımızda yapılan filyasyon çalışmaları ve temaslı takibi sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavileri için hastanelere sevk edildiği açıklanan hükümlü ve tutukluların tamamının tedavileri tamamlanarak taburcu edilmişlerdir. Bugün itibarıyla ceza infaz kurumlarımızda Kovid-19 vakası bulunmamaktadır."
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İzmir'deki cezaevlerinde Kovid-19 hastası hükümlü ve tutukluların tedavileri tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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