İzmirli esnafın heyecanı çok normal

Kovid-19 salgını dolayısıyla iş yerlerinde 3 ay sonra yeniden hizmet vermeye başlayan İzmirli esnaf, normalleşme sürecine çabuk uyum sağladı. Büyük bir heyecanla işlerine sarılan; hijyen ve sosyal mesafe kurallarını titizlikle uygulayan esnaf, müşterilerinin sağlığını ve hijyen koşullarını ön planda tutuyor. Denizi, güneşi, tarihi ve sosyal yaşamındaki canlılıkla öne çıkan İzmir, salgın kapsamındaki kısıtlamalar ve 'Evde Kal Türkiye' çağrısıyla tarihinin en sakin günlerini yaşadı. Normalleşme adımlarının ardından 1 Haziran'da yeniden hareketlenen kentte, 3 aydır kapalı olan birçok işyeri kapılarını yeniden açtı.

MASALARIN SAYISINI AZALTTIK

Kentte kontrollü normal hayata dönüşle işlerine kavuşmanın sevincini yaşayan çaycıdan pideciye, berberden elektrikçiye kadar birçok iş kolundaki esnafın heyecanı görülmeye değer. Sürece hızla uyum sağladıklarını; maske, eldiven, hijyen ile sosyal mesafe kurallarına uyarak çalıştıklarını vurgulayan cağ kebabı ustası 47 yaşındaki Zekeriya Coşkun, "2.5 ay kapalı kaldıktan sonra dükkandaki masa sayısını azaltarak, sosyal mesafeyi koruyarak ve eldiven kullanarak hizmet vermeye başladık. Paket servislerimizi de el değmeden hazırlıyoruz" dedi.

TEK SEFERLİK HAVLU VE ÖNLÜK

İşini çok özlediğini söyleyen kuaför Cüneyt Uyar, "Tek kullanımlık önlük, havlu kullanıyoruz. Maske ve eldivenle traş yapıyoruz. Böyle olduğu için müşterilerimiz memnun. Bizim de içimiz rahat" dedi. Pideci Bülent Coşkun da yeniden işbaşı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "2 ay 10 gün evdeydim. Eldiven ve maskeyle pidemizi odun ateşinde pişiriyoruz. Hijyen kurallarına tamamen uyuyoruz" diye konuştu.

BARDAKLAR 1 KEZ KULLANILIYOR

Erdoğan Konuşkan da 3 aydır kapalı olan kahve dükkanını yeniden açtığını söyleyerek, "Müşterilerimizin sosyal mesafe kuralına göre oturmaları için masalarımızın bir bölümünü kaldırdık. Maske ve eldiven kullanıyoruz, kahvelerimizi tek kullanımlık bardaklarda müşterilerimize servis ediyoruz" açıklamasında bulundu.