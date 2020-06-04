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Haberler İzmir Vicdansızlık! İzmir'de köpeğine şiddet uygulayan kişi anbean görüntülendi

Vicdansızlık! 'de köpeğine uygulayan kişi anbean görüntülendi

'de bir kişi komutlarına uymadığı gerekçesiyle köpeğine uyguladı. Kayda geçen şddet görüntüleri, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Vicdansızlık! İzmir'de köpeğine şiddet uygulayan kişi anbean görüntülendi

04.06.2020, 08:52 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020,08:57

İzmir'de, kimliği belirsiz bir kişinin, iddiaya göre komutunu dinlemeyip kaçtığı gerekçesiyle köpeğine uyguladığı şiddet görüntüleri, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Buca ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi'inde, iddiaya göre kaçan köpeğini bulan kimliği öğrenilemeyen kişi, elindeki sert bir cisimle hayvana şiddet uyguladı. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüde, sahibi olduğu anlaşılan kişinin köpeğe sert bir cisimle vurduğu sırada, "Kimsin sen, nasıl kaçarsın? Benim sözümü nasıl dinlemezsin?" diye bağırdığı görüldü. Söz konusu görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine, çok sayıda sosyal medya kullanıcı olaya tepki gösterdi.

DHA

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