Foça’da CHP’li başkana ‘Seni de vururuz’ tehdidi

İzmir'in Foça ilçesinde 9 Eylül 2019'da manav ve kafe işleten İsmail Kılınç'ın silahla bacağından vurulması olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Kılınç, kendisinin vurulması olayında Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün azmettirici olduğunu iddia ederken olayı gerçekleştiren kişinin de "Fatih Gürbüz'e kimse karşı gelemez posta koyamaz" diye bağırdığını söyledi. Öte yandan olayın ardından Başkan Gürbüz ile Samet adlı bir kişinin Gürcistan'a ait GSM hattı üzerinden yaptığı yazışmaların da dava dosyasında yer aldığı öğrenildi.

MESAJLAR DOSYADA

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e kendisini Samet olarak tanıtan kişinin "Başkanım sana küfür ettiler diye gerekeni yaptık. Neyse siz bilirsiniz bu işi sizin için yaptık. Hata etmişiz galiba. Bir sürü sıkıntıya düştük. Sen sırtını çevirdin. Zamanı gelince her şeyi konuşuruz. Bu yazışmaları da emniyete götürürsün azmettirici. Sana küfür ettiler diye gerekeni yaptık. Sen bizi tanımıyorsun öyle mi? Tamam Başkanım biz düzenimizi bozduk. Sen bize sırt çevirmeye devam edersen vallaha olsun seni vurdurturuz. Sana söyleyeyim. Şimdi sen gerekeni yap. Nasıl istersen. Ya bize sırtını dönme senden atla deve istemiyoruz. Ya da dön sen bilirsin. Seni emniyet bile koruyamaz bizden ona göre. Bin tane kardeş de feda ederiz sıkıntı yapma. Bu nasıl adamlık. Şimdi düşün taşın valla emniyete de gidebilirsin sıkıntı yok" diye yazdığı ortaya çıktı. Dosyada müşteki konumundaki Başkan Gürbüz ise olayla ilgisinin bulunmadığını, Kılınç'ın vurulma olayı ile kendisinin ilişkilendirilmek istendiğini ve Gürcistan'a ait GSM hattından cep telefonuna gelen tehdit mesajlarından dolayı da şikayetçi olduğunu belirtti.

'KİMSE YANLIŞ YAPAMAZ'

Bacaklarından silahla vurulan İsmail Kılınç ise olayın detaylarını Yeni Asır'a anlattı. İşletmelerindeki bir sorundan dolayı sadece CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ile aralarında bir anlaşmazlık olduğunu, onun dışında kimse ile husumeti bulunmadığını kaydeden Kılınç, kendisini vuran kişinin kaçarken 'Fatih Başkana kimse yanlış yapamaz' diye bağırdığını, Gürbüz'den ve kendisini vuran kişilerden şikayetçi olduğunu ifade etti. Foça'da halen aynı yerde kafe işletmeye devam eden ve saldırıda bir bacağını kaybeden Kılınç, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün kendisini tehdit ettiğini ve hemen ardından bu yaralama olayın gerçekleştiğini söyledi.

İKİ KARDEŞİ TEHDİT ETMİŞ

Kendisinin hiç kimseyle husumeti olmadığını vurgulayan Kılınç, "Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ile 30 Ağustos günü tartıştık. Bizim PTT'den kiralayıp manav ve kafe olarak işlettiğimiz yere pergule yapmak istedik. Burası belediyeye ait değil. Ancak bize izin vermedi. Belediyeye ait pazaryerindeki tezgahımızı da kaldırmamızı istedi. Biz de onun dediklerini yaptık. Ancak Gürbüz mekanımıza gelerek 'bu iş burada kalmayacak' diye bizi tehdit etti. Aynı günün akşamı saat 23.30'da ise kardeşim Yakup Kılınç'ı arayarak 'abin bugün beni herkesin içinde madara etti. Bunun bir bedeli olacak' diye tehdit etti. Ertesi gün de beni tehdit ettikten sonra ise bu olay meydana geldi" diye konuştu. Bu arada Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ile İsmail Kılıç arasında 774 saniye süren konuşmanın da HTS kayıtlarında yer aldığı öğrenildi.

ŞENOL KANTÜRK

‘Beni Başkan Gürbüz vurdurdu'