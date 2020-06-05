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Haberler İzmir İzmir Konak Meydanı'ndaki cuma namazına vatandaşlar akın etti

'ndaki cuma namazına vatandaşlar akın etti

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, cemaatle namaz kılınmasına ara verilen camilerin yeniden ibadete açılmasının ardından, vatandaşlar, ikinci kez cuma namazı kıldı. İzmirliler, cemaatle kılınan ikinci cuma namazında 'nda buluştu.

İzmir Konak Meydanı'ndaki cuma namazına vatandaşlar akın etti

05.06.2020, 15:38 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020,15:50

İzmir'de kılınan ikinci cuma namazında vatandaşlar Konak Meydanı'na akın etti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, cemaatle namaz kılınmasına ara verilen camilerin yeniden ibadete açılmasının ardından, vatandaşlar, ikinci kez cuma namazı kıldı. İzmirliler, namaz için tarihi Konak Meydanı'na akın etti. Meydanın girişleri barikatlarla kapatılırken, vatandaşlar içeriye tek tek alındı. Maskesi olmayan vatandaşlar alana alınmazken, tek tek ateş ölçümü de yapıldı.



Alınan karar kapsamında namaz kılacak olan vatandaşlar seccadelerini kendileri getirirken, olmayanlara ise tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Meydana giren vatandaşlar, sosyal mesafe kuralarına uyarak saf tuttu.

Namazı İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan kıldırıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız da cuma namazını Konak Meydanı'nda kıldı.

DHA

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