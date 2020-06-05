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Haberler İzmir İzmir'de FETÖ operasyonu! Hücre evinden çıkanlar şaşırttı

'de operasyonu! Hücre evinden çıkanlar şaşırttı

Son dakika... 'nün hücre evlerine baskın 31 şüpheli gözaltına alındı. 'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ''na operasyon düzenlendi. Operasyonda, 31 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu! Hücre evinden çıkanlar şaşırttı

05.06.2020, 08:58

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde 27 adrese düzenlediği operasyonda aralarında mahrem yapı içerisinde görev alan, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle hakkında arama kararı olan ve örgütsel faaliyetlere devam ettiği belirlenen 31 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere örgütü destekleyen kişilerden toplandığı belirlenen poşetlenmiş şekilde toplam 203 bin 950 lira, 3 bin 380 avro, 68 bin 350 dolar, bir miktar ziynet eşyası, gizli haberleşme ve veri aktarımının sağlanması için özel program yüklenmiş toplam 54 tablet bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

AA

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