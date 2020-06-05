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'de silahlı ! Tartıştığı iki kişiyi vurdu

'de  D.K. ve bir arkadaşı, tartıştığı S.S. tarafından vuruldu. Bacaklarından vurulan ve yaralı olan iki arkadaş, tedaviye alındı. kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İzmir'de silahlı kavga! Tartıştığı iki kişiyi vurdu

05.06.2020, 08:55 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020,09:11

2 arkadaş, tartıştıkları kişi tarafından tabancayla vuruldu. İzmir'in Bornova ilçesinde, D.K. ve bir arkadaşı, tartıştığı S.S. tarafından bacaklarından vuruldu. 2 yaralı hastanede tedaviye alınırken, polis kaçan S.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında 3'üncü Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. D.K. ve kimliği henüz öğrenilemeyen arkadaşı, S.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.S., iki arkadaşı tabancayla bacaklarından vurdu. D.K. ve arkadaşı, 64 ABF 427 plakalı otomobile binerek hızla olay yerinden kaçtı.

Çamdibi Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanına sığınan yaralılar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. D.K. ve arkadaşının ifadesine başvuran polis ekipleri, S.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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