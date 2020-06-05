İzmirliler sosyal mesafeyi unuttu!

Küresel Kovid 19 salgını ile Türkiye başarılı bir mücadele verirken, 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme ile birlikte İzmir'de korkutan görüntüler sahnelendi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sosyal mesafe ve maske uyarılarına rağmen, vatandaşların tedbiri elden bıraktığı görüldü. Özellikle Konak ve çevresinde kalabalıklar oluşurken, çoğu vatandaş kuralları hiçe saydı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde Mart ayının sonunda alınan önlemler, 1 Haziran itibariyle kaldırılmaya başlandı.

MASKE BİLE TAKMADILAR

Normalleşme kapsamında kafe ve restoranların oturma alanları belirli kurallar çerçevesinde açıldı. Normalleşmenin başlamasıyla birlikte özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarına rağmen İzmir'de bazı vatandaşlar bu kuralları hiçe saydı. Özellikle Konak Meydanı, Kemeraltı ve Çankaya'da yoğunluk oluşturan vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığı görülürken, bazılarının maske bile takmadıkları görüldü.



Mert ALPDÜNDAR

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