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Haberler İzmir Yeni doğan bebeğini balkondan görüyor

bebeğini balkondan görüyor

Yeni doğan bebeğini balkondan görüyor
Giriş Tarihi: 5.6.2020

İzmir'de, korona virüse karşı mücadelede büyük özveriyle çalışan Kızılay görevlilerinden Erhan Yılmaz (34), yeni doğan bebeğini risk oluşturmamak için uzaktan görüyor. Yılmaz, "Her akşam mutlaka gelip balkondan çocuğumla hasret gideriyorum. İnşallah bu kötü günleri atlattıktan sonra ona doyasıya sarılmanın mutluluğuyla hasret gidereceğim" diye konuştu.

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