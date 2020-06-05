Yeni doğan bebeğini balkondan görüyor

İzmir'de, korona virüse karşı mücadelede büyük özveriyle çalışan Kızılay görevlilerinden Erhan Yılmaz (34), yeni doğan bebeğini risk oluşturmamak için uzaktan görüyor. Yılmaz, "Her akşam mutlaka gelip balkondan çocuğumla hasret gideriyorum. İnşallah bu kötü günleri atlattıktan sonra ona doyasıya sarılmanın mutluluğuyla hasret gidereceğim" diye konuştu.