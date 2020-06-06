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Haberler İzmir Genç diş hekiminin kanında eroin çıktı

Genç diş hekiminin kanında eroin çıktı

Genç diş hekiminin kanında eroin çıktı
Giriş Tarihi: 6.6.2020

Yılbaşı gecesi ölen Denizli T Tipi Cezaevi diş hekimi personellerinden Betül Karaayvaz'ın (27), otopsi raporu çıktı. Yeni Asır'ın ulaştığı raporda genç kadının kanında eroin maddesi çıktığı öğrenildi. Acı olay, Güzelköy mahallesindeki evde 31 Aralık 2019'da yaşanmıştı. Arkadaşlarının evinde gece boyu eğlenen Betül'ün sabah hayatını kaybettiği belirlenmişti. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Süleyman Ali Yacıoğlu'nun ise kanında eroine rastlanmıştı.

FATİH ŞENDİL

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