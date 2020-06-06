İzmir elektrik kesintisi 6 Haziran Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar kesintiler ile ilgili son dakika gelişmelerini araştırıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 6 Haziran Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 HAZİRAN CUMARTESİ

BAYRAKLI

06.06.2020 08:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ONUR MAHALLESİ, 7399/17, 7371, 7399/16, 7399/26, 7399/18, 7399/19, 7399/20, 7399/21, 7399/22, 7399/23, 7399/24, 7399/25, 7399/26, 7399/27, 7399/28, 7399/29, 7399/30, 7399/31 SOKAKLAR VE CİVARI

BORNOVA

06.06.2020 09:00 12:30 ARIZA ONARIM BAKIM ATATÜRK MAHALLESİ, ZİYA GÖKALP CADDESİ, İSTİKLAL CADDESİ, 830/1, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 847/1 SOKAKLAR VE CİVARI



06.06.2020 13:30 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM ATATÜRK MAHALLESİ, SÜLEYMANİYE CADDESİ, BARABAROS CADDESİ, 907/1, 907/2, 906/1, 9012/1, 921, 940, 919, 919/2, 919/3 SOKAKLAR VE CİVARI

GAZİEMİR

06.06.2020 09:00 13:00 TRAFO BAKIMI GAZİ MAHALLESİ, AKÇAY CADDESİ, ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CADDESİ, SİNAMA SOKAK, 28/19, 20, 21, 22, 30 SOKAKLAR VE CİVARI

NARLIDERE

06.06.2020 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAMTEPE MAHALLESİ, UYANIŞ, ESEN, YILDIRIM, YALIN, SUCU, CANLAR, CANDAN, ÖZYUVA SOKAKLAR VE CİVARI



06.06.2020 13:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM NARLIDERE SANAYİ SİTESİ VE CİVARI

