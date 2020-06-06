İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Seferihisar ilçesi sanayi bölgesi civarındaki makilik alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerin olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu bir hektar civarında etkili olan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

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