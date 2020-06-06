İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu merak ediliyor. Virüs salgını nedeniyle hijyene daha da önem verilen dönemde yaşanan su kesintileri yakından takip ediliyor. İZSU bugünün su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 6 Haziran Cumartesi İzmir su kesintisi ile ilgili merak edilenler...
İZMİR SU KESİNTİSİ 6 HAZİRAN CUMARTESİ
ÇİĞLİ HARMANDALI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
06.06.2020 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ ÇANDARLI
06.06.2020 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN MORDOĞAN
06.06.2020 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ATATÜRK
06.06.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BİRGİ
06.06.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA GÜLBAHÇE
06.06.2020 saat 08:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
İzmir'de su kesintisi 6 Haziran Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.