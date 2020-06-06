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İzmir'de su kesintisi 6 Haziran Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisi detaylarını paylaştı. Su kesintileri ile ilgili yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte 6 Haziran Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

06.06.2020, 09:54