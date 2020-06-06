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Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi 6 Haziran Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

'de su kesintisi 6 Haziran Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. bugünün su kesintisi detaylarını paylaştı. Su kesintileri ile ilgili yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte 6 su kesintisi detayları...

İzmir'de su kesintisi 6 Haziran Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

06.06.2020, 09:54

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu merak ediliyor. Virüs salgını nedeniyle hijyene daha da önem verilen dönemde yaşanan su kesintileri yakından takip ediliyor. İZSU bugünün su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 6 Haziran Cumartesi İzmir su kesintisi ile ilgili merak edilenler...

İZMİR SU KESİNTİSİ 6 HAZİRAN CUMARTESİ

ÇİĞLİ HARMANDALI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
06.06.2020 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ ÇANDARLI
06.06.2020 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN MORDOĞAN
06.06.2020 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA ATATÜRK
06.06.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BİRGİ
06.06.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA GÜLBAHÇE
06.06.2020 saat 08:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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