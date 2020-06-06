Mikail Aras idaresindeki 24 DZ 888 plakalı otobüs, Refahiye ilçesinin Yazı köyü mevkisinde devrildi. Kazada yaralanan otobüsteki 19 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otobüsün İzmir-Erzincan seferini yaptığı öğrenildi.
AA
İzmir'de yola çıkan yolcu otobüsü Erzincan'da devrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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