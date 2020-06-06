Katliamın nedeni kaybolan altınlar mı!

İzmir'de anne ve babasını siyanürlü limonata içirerek öldürdüğü, kardeşini ise öldürmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Mahmut Can Kalkan'ın akıl sağlığının normal olduğu belirlenirken, cinayetin detaylarına Yeni Asır ulaştı. Adli Tıp Kurumu raporunda hiçbir davranış bozukluğuna rastlanmayan katil zanlısı Mahmut'un öldürmeye çalıştığı kardeşi Emircan Kalkan, olaydan önce evde yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının ve ailesinin parasal birikimlerinin kaybolduğunu iddia etti. Kalkan, "Belki de cani ruhlu ağabeyim durumun ortaya çıkmasından korktuğu için anne ve babamı katletti" iddiasında bulundu.

HASTA ROLÜYLE KURTULAMADI

Mahmut Can Kalkan'ın bir dönem internet ortamında satış yaparak çok para kazandığı, o dönem babasıyla arasının iyi olduğu, sonra yüklü miktarda para kaybettiği belirtilen raporda, "Kimsenin bilmediği bir arkadaşından bahseden, onunla ailesini uyutup kaçacaklarını, bu nedenle içecekleri hazırladığını ve içirdiğini söyleyen zanlının kendisini hasta gösterme çabası belirgindir" ifadeleri yer aldı. Psikiyatrik muayenesinde de düşünce ve algı bozukluğuna rastlanmayan Kalkan'ın cezai ehliyetinin tam olduğu saptandı.

Fatih ŞENDİL