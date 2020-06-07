AVM’de dehşet!

Boşanma aşamasında olduğu AVM çalışanı eşini bıçaklayan koca, saldırı esnasında yakındaki bir güvenlik görevlisi ile bir vatandaşı da yaraladı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir AVM'de çalışan kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. AVM'ye getirdiği bıçağını çeken koca, eşi ile birlikte AVM'de çalışan bir kişiyi ve o sırada alışveriş yapan ve olaya müdahale eden bir vatandaşı yaraladı. İddialara göre S.Ç. AVM'de çalışan H.Ç isimli eşinin yanına giderek tartışma başlattı. S.Ç. daha sonra yanında getirdiği bıçakla eşini yaraladı.



İKİ YARALININ DA DURUMU AĞIR

O sırada güvenlik görevlileri, temizlik personeli ve alışveriş yapan bir vatandaş olaya müdahale etti. Olay sonrasında bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastanelerde tedavi altına alındı. AVM'nin güvenliği tarafından etkisiz hale getirilen şahıs ise jandarmaya teslim etti. Yaralı vatandaş F.C. ve S.Ç. isimli kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.