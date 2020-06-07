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Haberler İzmir Ege'de turistik turlar, "sosyal mesafeyle" yeniden başladı

'de turistik turlar, "sosyal mesafeyle" yeniden başladı

ve Aydın'da acenteleri, bir süredir ara verdikleri tur programlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak yeniden başladı.

Ege'de turistik turlar, sosyal mesafeyle yeniden başladı

07.06.2020, 18:38

Tur şirketleri, kontrollü normalleşme sürecinde seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından iç turizmde taleplerin yeniden açılmasıyla, belirlenen kurallar çerçevesinde misafirlerini Ege'deki turizm merkezlerine götürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başlayıp İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerine devam eden rota üzerinde turlar düzenleyen bir acentenin sorumlusu Murat Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç ay aranın ardından rezervasyonların yeniden açıldığını belirtti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında gezi öncesi otobüslerin dezenfekte edildiğini, yolcuların "Hayat Eve Sığar" (HES) kodları ile kontrol edildiğini ve ateşlerinin ölçüldüğünü ifade eden Yaman, 50 kişi kapasiteli otobüslerde sosyal mesafe kurallarına uyularak maskeli 22 yolcu taşındığını kaydetti.

Salgının ardından başladıkları ilk turda ağırladıkları misafirlerin de bilinçli olduğunu gördüklerini anlatan Yaman, "Uğrak verdiğimiz bölgelerde misafirlerimizin ellerini dezenfekte etmelerini istiyoruz. Sağlık Bakanlığının uyarılarını hatırlatıyoruz. Tedbirlere uyulduğu sürece hiçbir risk yok. Tura katılanlar oldukça memnun kaldılar. Turlarımız önlemler kapsamında devam edecek." diye konuştu.

Tura katılan Gamze Baydı ise uzun süre sonra tura katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek gönül rahatlığıyla geziyi tamamladıklarını dile getirdi.

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