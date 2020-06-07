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'de baba tartıştığı oğlunu bıçakladı

’in Konak ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen babası tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir'de baba tartıştığı oğlunu bıçakladı

07.06.2020, 09:06

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Göztepe Mahallesi 95 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Utku B. ve baba Selim B. (59) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine alkollü olduğu ileri sürülen baba Selim B., üzerinde taşıdığı bıçak ile oğlu Utku B'yi sırtı ve karın boşluğundan bıçakladı.

YARALI HALDE SAHİLE KAÇTI
Babası tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan ve canını kurtarmak için olay yerinden kaçan Utku B., sahilde oturan vatandaşlara sığındı. Gencin çok fazla kan kaybettiğini gören bir vatandaş atleti ile akan kanı durdurmak isterken, bir başka vatandaşta durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ivedi bir şekilde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı gencin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, Selim B., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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