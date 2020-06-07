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Haberler İzmir İzmir'de feci ölüm! Bahçesindeki otları yakmak isterken canından oldu

'de feci ölüm! Bahçesindeki otları yakmak isterken canından oldu

’de bahçesindeki yabani otları yakmak isterken ateşin üzerine düşen 81 yaşındaki yaşlı adam feci şekilde can verdi.

İzmir'de feci ölüm! Bahçesindeki otları yakmak isterken canından oldu

07.06.2020, 17:20

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Karabağlar ilçesi Yaşar Kemal Mahallesi'nde 81 yaşındaki Hasan Özer, bahçesindeki yabani otları temizlemek için ateş yaktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, dumandan da etkilenen yaşlı adamın üzerine sıçradı. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Özer, ateşin üzerine düştü. Olayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yapılan kontrolde Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı haber alan Özer'in yakınları fenalaşırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Feci şekilde can veren yaşlı adamın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA

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