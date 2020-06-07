  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir’de otobüslere ameliyathane hijyeni

’de otobüslere ameliyathane hijyeni

İzmir’de otobüslere ameliyathane hijyeni
Giriş Tarihi: 7.6.2020
İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarında virüs ve bakterilerin yayılmasını önleyecek bir projeyi deneme amaçlı hayata geçirdi. Ameliyathanelerde kullanılan hepa filtreli ve UV ışınlı hava temizleme cihazları, İzmirli bir firma tarafından ilk kez otobüsler için üretildi. Kullanıma hazır olan ilk üç cihaz, ESHOT Genel Müdürlüğü atölyelerinde üç otobüse monte edildi. Özellikle hastane güzergâhlarında hizmet veren 302 numaralı Otogar- Konak, 680 numaralı Bozyaka- Lozan Meydanı ve 691 numaralı Gaziemir- Lozan Meydanı hatlarındaki otobüsler, İzmirlilere hizmet vermeye başladı.

STERİL HAVA IMKANI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ortamdan çekilen hava, zararlı etkenlerden temizlenerek tekrar ortama verilecek. Bu işlem, araçlar çalıştıkça devam edecek. Böylece yolcular sürekli steril ve temiz hava soluyacak" dedi. Cihaz verimliliğinin ölçüleceğini kaydeden Başkan Soyer, pilot uygulamanın başarılı olması halinde sistemin kentteki diğer toplu ulaşım araçlarında da kullanılabileceğini belirtti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de otobüslere ameliyathane hijyeni haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA