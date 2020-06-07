İzmir’de otobüslere ameliyathane hijyeni

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarında virüs ve bakterilerin yayılmasını önleyecek bir projeyi deneme amaçlı hayata geçirdi. Ameliyathanelerde kullanılan hepa filtreli ve UV ışınlı hava temizleme cihazları, İzmirli bir firma tarafından ilk kez otobüsler için üretildi. Kullanıma hazır olan ilk üç cihaz, ESHOT Genel Müdürlüğü atölyelerinde üç otobüse monte edildi. Özellikle hastane güzergâhlarında hizmet veren 302 numaralı Otogar- Konak, 680 numaralı Bozyaka- Lozan Meydanı ve 691 numaralı Gaziemir- Lozan Meydanı hatlarındaki otobüsler, İzmirlilere hizmet vermeye başladı.



STERİL HAVA IMKANI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ortamdan çekilen hava, zararlı etkenlerden temizlenerek tekrar ortama verilecek. Bu işlem, araçlar çalıştıkça devam edecek. Böylece yolcular sürekli steril ve temiz hava soluyacak" dedi. Cihaz verimliliğinin ölçüleceğini kaydeden Başkan Soyer, pilot uygulamanın başarılı olması halinde sistemin kentteki diğer toplu ulaşım araçlarında da kullanılabileceğini belirtti.

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