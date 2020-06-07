‘Maskem var bana bir şey olmaz’ demeyin

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, vatandaşları "Nasıl olsa maske takıyorum. Bana bir şey olmaz" diyerek hijyen ve sosyal mesafe kuralını ihmal etmemeleri konusunda uyardı. Özlü, "Bizler kesinlikle 'Sadece maske takarak karşı tarafa yaklaşabilirsiniz' demiyoruz. Sosyal mesafe ve hijyene de dikkat etmek gerekir" dedi.



YÜZDE 100 KORUMUYOR

Yeni Asır'a açıklamada bulunan Prof. Dr. Özlü, "Özellikle, ilk günden itibaren ısrarla maske, mesafe ve hijyen kelimelerini bir arada kullanıyoruz" diye konuştu. Maskenin yüzde 100 oranında koruma sağlamadığını vurgulayan Özlü, "Bunun için de mesafe kavramından ve el hijyeninden bahsediyoruz. Maskeleri elbette takalım ama sosyal mesafeye ve hijyene özen göstermeye de devam edelim" ifadesini kullandı.



FATİH ŞENDİL

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