Narlıdere diken üstünde

İzmir'de Narlıdere-Fahrettin Altay Metro Hattı'nda firma tarafından gerekli tedbirler alınmadığı için bazı binaların zemin ve dış cephelerinde derin çatlaklara yol açan kazı çalışmaları vatandaşı mağdur etti. Büyükşehir Belediyesi'nin iki yıl önce ihalesini 1 milyar 27 milyon liraya Gülermak firmasına verdiği kazı çalışmalarında, Yenikale Mahallesi'ndeki bazı evlerin duvar ve zeminlerinde çatlaklar oluşurken, 13 aile evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yüklenici firmanın kira yardımını yetersiz bulan bazı aileler ise çaresizce riskli yapılarında oturmaya devam etti.



'CİDDİ SIKINTI VAR'

Konuyu vatandaşlardan öğrendiklerini belirten AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, ihmallerin çok daha kötü sonuçlar doğurabileceği uyarısını yaptı. Kırkpınar, "Ulaşım, alt yapı, kentsel dönüşüm gibi birçok konuda İzmir'de ciddi sıkıntılar var. Siyasi ideoloji ile İzmir gibi bir kenti yönetmek mümkün değil. Sayın Soyer daha İzmir'in sokaklarını bile tanımazken bu şehri nasıl yönetecek çok merak ediyor ve endişe duyuyoruz. Beceriksizliğin telafisi olmaz" dedi.



'EVLERDEN ÇIKILMALI'

Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer ise, tahliye kararı verilen yapılarda oturulmaması gerektiğini, yoksa ileride daha büyük can ve mal kayıplarının söz konusu olabileceğini söyledi. Öziçer, "Vatandaşların Büyükşehir Belediyesi ve yüklenici firma yetkilileri ile irtibata geçmeleri, risk ortadan kalkana kadar başka bir yere taşınmaları gerekir" ifadelerini kullandı.







'TAZMİN EDEBİLİRLER'

Hukukçular da binaları zarar gören vatandaşların dava açarak zararlarını tazmin edebileceklerini belirtti. Avukat Metin İnan, "Vatandaşlar zararı tazmin etmek için dava açma hakkına sahip. Bunun için mahkeme kararı ile bilirkişi incelemesi sonrası zararın ne kadar olduğunun tespiti yaptırılır ve vatandaş hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem de yüklenici firmadan maddi zararlarını tazmin edebilir" diye konuştu.

YARGITAY VATANDAŞI HAKLI BULDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 2005'te temeli atılan ve 2012 yılsonunda tamamlanan İzmir Metrosu'nun İzmirspor Metro İstasyonu'ndaki tünel kazı çalışmalarında Güneş Apartmanı'nın zemin ve duvarlarında da çatlaklar oluşmuştu. 2011 yılında dava açan vatandaşları Asliye Hukuk Mahkemesi haklı bulmuş, temyiz talebi sonucu Yargıtay'a taşınan dava dosyasında da vatandaşların haklı olduğu kesinleşmişti. Yargıtay 4. Dairesi, 11 daire sahibine hasar durumuna göre tazminat ödenmesini hükmetmişti.

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