“Soyer HDP’nin yanında olduğunu hep gösterdi”

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 3 kişiyi İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketinde yönetici olarak görevlendirerek HDP'ye destek verdiğini savundu. Bu durumun Tunç Soyer'in HDP'ye verdiği açık çekin bir sonucu olduğunu savunan Kaya, "Tunç Soyer'in aday gösterilmesinde ve seçilmesinde HDP'lilerin büyük katkıları var. Soyer HDP'nin yanında olduğunu, gücüne güç katmak için çalıştığını her fırsatta gösterdi. Belediye bünyesinde yaptığı çeşitli atamalarla da bu sözünü perçinledi" ifadelerini kullandı.

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