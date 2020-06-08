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Haberler İzmir Büyükşehir Belediyesi Soyer’in çiftliği değil

Büyükşehir Belediyesi Soyer’in çiftliği değil

Büyükşehir Belediyesi Soyer’in çiftliği değil
Giriş Tarihi: 8.6.2020

CHP eski milletvekili Eren Erdem'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Özel Eğitim ve Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde (ÜNİBEL) yöetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmesine tepkiler sürüyor.

'MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'
KHK ile ihraç edilen ve HDP'ye yakınlığıyla bilinen üç akademisyenin belediye şirketinde görevlendirilmesinin ardından Karşı Gazetesine yönelik davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP milletvekili Eren Erdem'in başka bir belediye şirketine atandığını öğrendiklerini ifade eden MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Biz İzmir'de bu duruma müsaade etmeyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi, Soyer'in babasının çiftliği değil. Milli değerlere önem veren CHP'li seçmenlerin bu hadiseye tepki göstermesini bekliyoruz" dedi.

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