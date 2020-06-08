CHP’li belediyeden ihale alan Saymadi ‘Karayılancı' çıktı

Yeni Asır'ın CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin PKK terör örgütü propagandasından yargılanan Ahmet Saymadi'ye bile bile ihale verdiğini ortaya koyan manşeti büyük yankı uyandırdı. Başkan Tunç Soyer'in KHK ile uzaklaştırılan HDP'li 3 eski öğretim üyesini belediye şirketine yönetici yapmasının ardından ortaya çıkan bu skandal, belediyede neler oluyor sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

TERÖRİSTLERE GÜZELLEME

Bu arada 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nden 1 yıl 6 ay hapis cezası alan Saymadi'nin skandal sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya'nın ortaya çıkardığı paylaşımlarda Saymadi, PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından Murat Karayılan ve PKK'lı teröristleri övüyor. 13 Temmuz 2015 tarihinde Karayılan'ın "Gerilla Türkiye ve Ortadoğu halklarının en önemli savunma gücüdür" açıklamasını paylaşan Saymadi'nin 4 Eylül 2015'teki bir başka paylaşımda da terörist ağzıyla "Dersim'de polise teslim olmamak için üzerindeki bombayı patlatan gerilla tepeden tırnağa irade ve inanç abidesi" ifadesini kullandığı görülüyor.

KAFTANCIOĞLU İLE ÇOK YAKIN

Saymadi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile yakınlığı da sosyal medya paylaşımlarına yansıdı. Saymadi'nin, yerel seçimin ardından Kaftancıoğlu ile birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşarak, "Bugünkü başarıda büyük emeği var canım arkadaşım Canan'ın. Sosyalist seçmen, HDP'li seçmen biraz da Canan sayesinde ferah ferah oy verdi. İyi ki var. İyi ki yoldaşımız" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Bu arada Saymani'nin 2014'te HDP'den İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı olduğu da ortaya çıktı. Skandalı Yeni Asır'a değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Saymadi bu paylaşımlarıyla "Karayılancı bir hain" olduğunu ortaya koymuş. Devletin bu şahısla ilgili belediyeyi ikaz etmesine rağmen kanunları, teamülleri hiçe sayarak ısrarla ihaleyi bu kişiye verenler mutlaka araştırılmalı. Bu işin acilen üzerine gidilmelidir zira terör destekçisi bu kişinin Canan Kaftancıoğlu gibi CHP'nin önemli isimleriyle ilişkileri var. Ben arka planda çok daha kirli ve karanlık ilişkiler çıkacağını düşünüyorum. İzmir Büyükşehir'in sadece PKK terör örgütüne değil onun kardeş örgüt olarak gördüğü FETÖ'ye de destek verdiğini görüyoruz" dedi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEPKİ YAĞDI

PKK propagandası yapmaktan yargılanan ve 1 yıl 6 ay hapis cezası alan Ahmet Saymadi'ye bile bile ihale veren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki yağıyor. İşte o tepkilerden bazıları:

HDP DAYATMASI MI VAR?

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE İZMİR MİLLETVEKİLİ HAMZA DAĞ:

Demokrasinin simge şehirlerinden İzmir'de böyle bir kişiye ihale vermek aymazlıktır. Emniyetten bilgi gelmesine rağmen neden ihalenin böyle bir kişiye verilmesinde ısrar ediliyor? İhale HDP'nin dayatması ile mi oldu? CHP'nin son yıllarda HDP ile bir yakınlaşması sadece taktiksel bir seçim ittifakına dayanmıyor. Aynı zamanda bir zihniyet benzeşmesi üzerinden de birliktelik inşa ediliyor. CHP ve HDP'nin üst düzey siyasetçileri birçok konuda aynı şeyleri düşünüyor. Bir sonraki adım ise tabanların da aynı noktada buluşturulması. İzmir burada önemli bir nokta. İzmir'i kale olarak göstermeye çalışanlar, yeni dönemde farklı şeyler deniyorlar. İzmirlinin parasının terör sempatizanlarına peşkeş çekilmesine seyirci kalmayacağız.

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİ Lİ ATİLLA KAYA: HDP'ye güç katmak için çalışan CHP'li Soyer'in yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi, PKK propagandası yapanlara ihale veriyor. PKK elebaşı Karayılan'a güzellemeler yapan biri Büyükşehir organizasyonlarını yapacak! İşte maskenin arkasındaki gerçekler. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni HDP'nin arka bahçesi haline getirmek için elinden geleni yapıyor.

AMAÇ TERÖR ŞEHRİ YAPMAK

MHP İZMİR MİLLETVEKİLİ HASAN KALYONCU: Bu İzmir açısından tehlikeli bir durum. Aldığımız duyumlara göre Soyer'in PKK'dan ceza alanlara ihale vermesinin yanında DHKP-C'lileri de buraya yerleştirme eğilimi var. İzmir'i terör şehri haline getirmek istiyorlar. Bu tehlikeli bir süreç. Soyer, CHP'den çok HDP'ye yakın bir isim. 23 Nisan'da Çav Bella ile dolaşan birinden zaten başka ne beklenir ki...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİ YE MECLİSİ ÜYESİ AK PARTİLİ ERHAN ÇALIŞKAN: Başkan Soyer'in Hendek eylemlerine destek olan ve ihraç edilen öğretim üyelerini belediye şirketlerine yönetim kurulu üyesi olarak ataması, PKK iltisaklı firmaya ihale verilmesi gibi pek çok eyleme destek olması, sadece bizleri değil CHP'ye gönül verenleri de yaralamaktadır. Artık hiç kimse lafı ağzında dolandırmamalı. İP'li arkadaşlarımız HDP konusunda net tutum sergilemelidir. İzmir ve İzmirli bugüne kadar büyük bir vatanseverlikle ülkesine sahip çıkmıştır. Bugün de İzmirliler Tunç Soyer'in bu davranışlarına müsaade etmeyecektir.

MHP İZMİR İL BAŞKANI VEYSEL ŞAHİN: Biz 1 yıldır şunu söylüyoruz: 'Zillet İttifakı İzmir'i HDP'ye, Ankara'yı İP'ye, İstanbul'u da CHP'ye verdi. Bu görüşümüzün ne kadar doğru olduğu gün geçtikçe ortaya çıkıyor. İzmir PKK'nın, FETÖ'nün ve HDP'nin Türkiye üssü yapılmak isteniyor. İzmirlinin rızkını HDP ve PKK'lılara peşkeş çekecekler. Vatansever CHP'lilerin bu talana dur demelerini umuyoruz. Ben İzmir'in buna sahip çıkacağını ve demokratik yollarla Soyer'e bunu hatırlatacağını düşünüyorum.

Erhan GÜLENÇ