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Haberler İzmir Foça’da cadde ve meydanlar doldu

Foça’da cadde ve meydanlar doldu

Foça’da cadde ve meydanlar doldu
Giriş Tarihi: 8.6.2020

İzmir Foça'da da normalleşmeye geçişle birlikte 3 aylık sessiz dönem sona erdi. Özellikle öğleden sonra çevre il ve ilçelerden gelen araçlarla trafik arttı, sokaklar doldu. Vatandaşların birçoğu ahşap iskelelerden atlayarak denize girdi. Cadde ve meydanlarda gruplar halinde kalabalıklar oluştu. Çok sayıda kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafeye dikkat etmediği göze çarptı.

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