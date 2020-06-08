Haberler İzmir İzmir'de acı ölüm! Annesi böyle sinir krizi geçirdi

İzmir'de acı ölüm! Annesi böyle sinir krizi geçirdi

Son dakika... İzmir'in Bornova ilçesinde bir binanın çatısında çalışan inşaat işçisi Suat Güngör, dengesini kaybederek zemine düşmesi sonucu öldü. Haber alıp olay yerine gelen Güngör'ün annesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

08.06.2020, 13:36