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'de acı ölüm! Annesi böyle sinir krizi geçirdi

Son dakika... 'in Bornova ilçesinde bir binanın çatısında çalışan , dengesini kaybederek zemine düşmesi sonucu öldü. Haber alıp olay yerine gelen Güngör'ün annesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

İzmir'de acı ölüm! Annesi böyle sinir krizi geçirdi

08.06.2020, 13:36

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bulunan personel yemekhanesinin çatısında çalışan Suat Güngör (32), montaj yaptığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 15 metre yüksekten beton zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Haber alıp olay yerine gelen Güngör'ün annesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Güngör'ün cesedi olay yerine yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA

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