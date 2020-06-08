Piknikçiler boş durmadı

İzmir Birinci Kordon'daki eğlence görüntülerinin yanı sıra İzmir'de vatandaşlar piknik alanlarına da akın etti. Vatandaşların mangal yaktığı, sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadıkları görüldü. Melez Çayı mevkiindeki mesire yerleri ana baba günüydü. Görüntülerin, korona virüsü salgınının başlamasından önceki dönemden hiçbir farkı yoktu.

İzmir Kordonboyu'nda hafta sonu yoğunluğu