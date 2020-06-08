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Haberler İzmir Piknikçiler boş durmadı

Piknikçiler boş durmadı

Piknikçiler boş durmadı
Giriş Tarihi: 8.6.2020

İzmir Birinci Kordon'daki eğlence görüntülerinin yanı sıra İzmir'de vatandaşlar piknik alanlarına da akın etti. Vatandaşların mangal yaktığı, sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadıkları görüldü. Melez Çayı mevkiindeki mesire yerleri ana baba günüydü. Görüntülerin, korona virüsü salgınının başlamasından önceki dönemden hiçbir farkı yoktu.

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