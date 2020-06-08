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Haberler İzmir ‘Süs havuzlarına giren minikler virüsü yayabilir’

‘Süs havuzlarına giren minikler virüsü yayabilir’

'de serinlemek isteyen çocuklar, soluğu süs havuzlarında aldı. Korona virüsü tehlikesi sürerken yaşanan görüntüler vatandaşları tedirgin etti.

‘Süs havuzlarına giren minikler virüsü yayabilir’
Giriş Tarihi: 8.6.2020

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, "Sudan virüs bulaşmaz ama o küçük havuzlarda bir çocukta virüs varsa diğerlerine de temasla bulaştırabilir" dedi. Çocukların 'Havuza girmek yasaktır' uyarısını dikkate almadan havuzlara dalıp çıkması, virüsü yaymaları şüphesiyle vatandaşları tedirgin etti.

Bu çocuklardan birinde virüs varsa, hastalığı diğerlerine de bulaştırmaları işten değil.

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