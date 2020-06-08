‘Süs havuzlarına giren minikler virüsü yayabilir’

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, "Sudan virüs bulaşmaz ama o küçük havuzlarda bir çocukta virüs varsa diğerlerine de temasla bulaştırabilir" dedi. Çocukların 'Havuza girmek yasaktır' uyarısını dikkate almadan havuzlara dalıp çıkması, virüsü yaymaları şüphesiyle vatandaşları tedirgin etti.

Bu çocuklardan birinde virüs varsa, hastalığı diğerlerine de bulaştırmaları işten değil.