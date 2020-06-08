Urla’da mesafeli kahvaltı keyfi

İzmir Urla'da vatandaşlar, korona virüsü tedbirleri kapsamında kontrollü hayatın başlamasıyla sahil kenarlarında kahvaltı yaptı. İşletmeler, haftalar sonra müşteri ağırlamaya başlarken, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyuldu. Sahil kenarında sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanan ve cam bölmeyle ayrılan masalara oturmadan önce, konukların ateşleri de ölçüldü. Kendilerine ayrıca maske ve dezenfektan da dağıtıldı.