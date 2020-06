Haberler İzmir Balık mezatlarına ilgi büyük

Balık mezatlarına ilgi büyük

İzmir’in Urla ilçesindeki İskele Su Ürünleri Kooperatifinin her gün saat 10.00’da gerçekleştirdiği balık mezatına ilgi her geçen gün büyüyor. Kooperatife ortak balıkçı esnafının yakaladığı çeşitli deniz ürünleri, ilk elden tüketiciye ulaşıyor. Vatandaşlar, isteklerine göre her fiyat aralığında deniz ürünlerini alabiliyor.

09.06.2020, 17:38