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Haberler İzmir Balık mezatlarına ilgi büyük

Balık mezatlarına ilgi büyük

’in ilçesindeki İskele Su Ürünleri Kooperatifinin her gün saat 10.00’da gerçekleştirdiği balık mezatına ilgi her geçen gün büyüyor. Kooperatife ortak balıkçı esnafının yakaladığı çeşitli deniz ürünleri, ilk elden tüketiciye ulaşıyor. Vatandaşlar, isteklerine göre her fiyat aralığında deniz ürünlerini alabiliyor.

Balık mezatlarına ilgi büyük

09.06.2020, 17:38

Urlalı balıkçı esnafının yakaladığı barbun, çipura, levrek, istavrit, mercan, karides, ahtapot gibi deniz ürünleri, her sabah gerçekleşen mezatta vatandaşların beğenisine sunuluyor. 20 liradan başlayan balık fiyatları vatandaşların yüzünü güldürürken, ürün çeşitliliği ise Ege illerinden de bazı vatandaşları Urla'ya çekiyor. Mezat bazen aynı balığı almak için mücadele eden vatandaşları da karşı karşıya getiriyor. Açık artırmada yaşanan bu çekişme ürün fiyatlarını artırsa da karlı çıkan kooperatif oluyor.

Urla İskele Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Temiztepe, "Dini bayramların ilk günleri hariç her gün mezat gerçekleşiyor. Ortaklarımızın yakaladığı balıklar tabiri yerindeyse tekneden mezat tezgâhına çıkıyor. Her çeşit deniz ürünü bulunuyor. Balıkseverleri sabah 10.00'da başlayan mezata bekliyoruz" dedi.
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