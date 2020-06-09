İzmir polisi hafta sonu Kordon'a akın eden ve müzik eşliğinde dans edip halay çeken 8 kişiye ceza yağdırdı. Maske takmadıkları görülen kalabalık oyun havası eşliğinde halay çekmişti. Başkan Erdoğan'ın da tepki gösterdiği olaya kesilen ceza belli oldu. İzmir polisi, dans edenleri tek tek belirlemek amacıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüleri incelemeye alarak tespit edilen 8 şahısa kişi başı 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.

3150'ŞER LİRA CEZA

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri hafta sonu Kordon'da sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı tespit edilen 8 şahısa kişi başı 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı. Toplam 25 bin 200 lira para cezasının kesildiği şahıslar hakkında ayrıca TCK 195. madde kapsamında adli işlem yapıldı. Diğer şahısların tespitine yönelik çalışmalar devam ederken, sosyal alanlarda yapılan denetim ve kontroller, sanal devriye ekipleri tarafından sosyal medyada da yapılacağı öğrenildi.

CEYHAN TORLAK - SABAH

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