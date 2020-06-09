İzmir merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Son dakika haberine göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda ve okul önlerinde uyuşturucu satıcılığı yapan ve halk arasında torbacı diye adlandırılan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

İzmir merkezli Diyarbakır ve İstanbul'da yapılan baskınlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 385 tablet uyuşturucu hap ve uyuşturucu elde etmek amacıyla yetiştirilen 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.







Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



DHA

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