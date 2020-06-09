  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de karaya oturan teknelerde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

'de karaya oturan teknelerde 4 kişi kurtarıldı

Komutanlığı ekipleri, 'in Çeşme ilçesi Mersinli Koyu'nda 3 vatandaşın mahsur kaldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tekneleri karaya oturması sonucu 3 kişiyi kurtardı. Vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkartıldı.

İzmir'de karaya oturan teknelerde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

09.06.2020, 09:29

İzmir'in Çeşme ilçesinde karaya oturan teknedeki 3 şahıs ile aynı tekneyi kurtarmaya gelen ancak yine karaya oturan bir başka teknedeki 1 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre olay, 7 Haziran günü saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Mersinli Koyu'nda içerisinde 3 kişi bulunan özel bir teknenin karaya oturduğu, tekneye yardım etmeye çalışan ve içerisinde 1 şahıs bulunan başka bir özel teknenin de aynı mevkide karaya oturduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Ekipler karaya oturan her iki tekneden toplam 4 kişiyi kurtararak Sahil Güvenlik botuna çıkardı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri karaya oturan teknelerden birini yedeklerken, diğer tekne ise şahısların kendi imkanları ile yedekleyeceklerini bildirmeleri üzerine bölgede bırakıldı.

İHA

Bodrum'da 41 sığınmacı kurtarıldı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de karaya oturan teknelerde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA