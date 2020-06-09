İzmir'de karaya oturan teknelerde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde karaya oturan teknedeki 3 şahıs ile aynı tekneyi kurtarmaya gelen ancak yine karaya oturan bir başka teknedeki 1 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.





Edinilen bilgiye göre olay, 7 Haziran günü saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Mersinli Koyu'nda içerisinde 3 kişi bulunan özel bir teknenin karaya oturduğu, tekneye yardım etmeye çalışan ve içerisinde 1 şahıs bulunan başka bir özel teknenin de aynı mevkide karaya oturduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Ekipler karaya oturan her iki tekneden toplam 4 kişiyi kurtararak Sahil Güvenlik botuna çıkardı.





Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri karaya oturan teknelerden birini yedeklerken, diğer tekne ise şahısların kendi imkanları ile yedekleyeceklerini bildirmeleri üzerine bölgede bırakıldı.

İHA

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