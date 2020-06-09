Kordon görüntülerine soruşturma

İzmirlilerin en çok tercih ettiği yer Kordon oldu. Akşamüzeri başlayan yoğunluk gece iyice arttı. Sosyal mesafe hiçe sayılırken, bazı vatandaşlar alanda şarkılar söyleyip dans etti.

MASKE BİLE TAKMADILAR

Maske takmadıkları da görülen kalabalık oyun havası eşliğinde halay çekti. İzmir polisi, dans edenleri tek tek belirlemek amacıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüleri incelemeye aldı. Ayrıca dün sahil kenarlarını da balığa çıkanlar doldurdu. Yan yana avlanan insanlar maske takmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çizilen sosyal mesafe çemberlerinin de silinmeye başladığı görüldü. Başkan Soyer ise sosyal medya hesabından vatandaşları mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

İzmir polisi, Kordon'da tedbirleri hiçe sayarak eğlenen vatandaşları bu görüntülerden tek tek tespit edecek.

Koronayla dans

İzmir Kordonboyu'nda hafta sonu yoğunluğu