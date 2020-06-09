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Haberler İzmir Kordon görüntülerine soruşturma

görüntülerine soruşturma

'de polis, hafta sonu 'a akın eden ve müzik eşliğinde dans edip halay çekenleri belirlemek için çalışma başlattı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında 8 hafta sonra hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmadı.

Kordon görüntülerine soruşturma
Giriş Tarihi: 9.6.2020

İzmirlilerin en çok tercih ettiği yer Kordon oldu. Akşamüzeri başlayan yoğunluk gece iyice arttı. Sosyal mesafe hiçe sayılırken, bazı vatandaşlar alanda şarkılar söyleyip dans etti.

MASKE BİLE TAKMADILAR
Maske takmadıkları da görülen kalabalık oyun havası eşliğinde halay çekti. İzmir polisi, dans edenleri tek tek belirlemek amacıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüleri incelemeye aldı. Ayrıca dün sahil kenarlarını da balığa çıkanlar doldurdu. Yan yana avlanan insanlar maske takmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çizilen sosyal mesafe çemberlerinin de silinmeye başladığı görüldü. Başkan Soyer ise sosyal medya hesabından vatandaşları mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

İzmir polisi, Kordon'da tedbirleri hiçe sayarak eğlenen vatandaşları bu görüntülerden tek tek tespit edecek.

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