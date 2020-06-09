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Oğlunu kaybetti kimse onu sakinleştiremedi

'in Bornova ilçesinde Kampüsü içinde yer alan yemekhanenin çatı katında montaj yapan Suat Güngör (32) dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Oğlunu kaybetti kimse onu sakinleştiremedi
Giriş Tarihi: 9.6.2020

Güngör hayatını kaybetti. Olay, dün saat 11.00 sıralarında Ege Üniversitesi Kampüsü içindeki personel yemekhanesinde meydana geldi. Yemekhanenin çatısında montaj işlemi yapan Güngör, henüz bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybederek yaklaşık 15 metreden beton zemine düştü.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahalede Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Güngör'ün ölüm haberini alan annesi ve akrabaları sinir krizi geçirdi.

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